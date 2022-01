Covid, Kluge (Oms): “In paesi come Italia e Grecia ci stiamo avvicinando al picco” (Di domenica 16 gennaio 2022) “In paesi come l’Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco” della variante Omicron. Il direttore di Oms per Europa Hans Kluge a Mezz’ora in più su Rai 3, ha sottolineato che è “molto probabile che il picco in Europa arrivi prima di quanto previsto“, ossia “entro 2-3 settimane”. Ieri il nostro paese ha registrato 180mila contagi in 24 ore, altre 308 vittime. Un calo che si registra a fronte di un numero maggiore di tamponi processati, 1,2 milioni, circa 100mila in più del giorno precedente, ma che potrebbe essere una tregua in vista degli effetti della riapertura delle scuole. Kluge ha poi elogiato la strategia del governo e del ministro della Salute Roberto Speranza contro la pandemia. “La strada ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) “Inl’e lacimoltissimo al” della variante Omicron. Il direttore di Oms per Europa Hansa Mezz’ora in più su Rai 3, ha sottolineato che è “molto probabile che ilin Europa arrivi prima di quanto previsto“, ossia “entro 2-3 settimane”. Ieri il nostro paese ha registrato 180mila contagi in 24 ore, altre 308 vittime. Un calo che si registra a fronte di un numero maggiore di tamponi processati, 1,2 milioni, circa 100mila in più del giorno precedente, ma che potrebbe essere una tregua in vista degli effetti della riapertura delle scuole.ha poi elogiato la strategia del governo e del ministro della Salute Roberto Speranza contro la pandemia. “La strada ...

