Covid Italia, Locatelli: «Evidenze di chiara decelerazione della curva»

Ad oggi la situazione Covid in Italia potrebbe viaggiare verso orizzonti meno preoccupanti, pur restando ovviamente la necessità di usare prudenza e attenzione. Lo si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal professor Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Locatelli, nelle parole rilasciata al Corriere della Sera del 16 gennaio, ha parlato di una situazione ancora «delicata» e con numeri che continuano a crescere sul fronte epidemico, ma ci sono altri punti da chiarire che autorizzano a mettere da parte il pessimismo, pur con la necessità di mantenere prudenza e consapevolezza di fronte alla delicatezza del momento.

