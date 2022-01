Covid Italia, Locatelli: “Curva sta rallentando” (Di domenica 16 gennaio 2022) “Vi sono evidenze di chiara decelerazione della Curva epidemica, in linea con quanto osservato in altri Paesi. Nel Regno Unito si sta assistendo alla riduzione dei ricoveri”. Franco Locatelli, coordinatore del Cts, in un’intervista al ‘Corriere della sera’. “Certamente siamo in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l’incidenza d’infezioni” Covid, sottolinea, “la crescita percentuale dell’ultima settimana è stata inferiore alla precedente”. “La pressione sulle strutture sanitarie nelle ultime settimane è decisamente aumentata. Il rischio da scongiurare è di danneggiare i pazienti con patologie differenti dal Covid riducendo il numero di procedure mediche o chirurgiche. A questo rischio può contribuire anche un elevato numero di contagi tra gli operatori sanitari che è certamente ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022) “Vi sono evidenze di chiara decelerazione dellaepidemica, in linea con quanto osservato in altri Paesi. Nel Regno Unito si sta assistendo alla riduzione dei ricoveri”. Franco, coordinatore del Cts, in un’intervista al ‘Corriere della sera’. “Certamente siamo in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l’incidenza d’infezioni”, sottolinea, “la crescita percentuale dell’ultima settimana è stata inferiore alla precedente”. “La pressione sulle strutture sanitarie nelle ultime settimane è decisamente aumentata. Il rischio da scongiurare è di danneggiare i pazienti con patologie differenti dalriducendo il numero di procedure mediche o chirurgiche. A questo rischio può contribuire anche un elevato numero di contagi tra gli operatori sanitari che è certamente ...

Advertising

PSOE : ???? 'Il Covid ha riunito l’Ue, Italia e Spagna insieme per una ripresa giusta” Compartimos la entrevista al presid… - GiovaQuez : A Roma hanno invitato anche Diana Iovanovici ?o?oaca, la senatrice romena che ha sequestrato @ZiaLulli1 'In questa… - borghi_claudio : Lega e Italia Viva convergono su stralcio riforma del catasto - MichelottiMarco : RT @gavinjones10: #Covid Amnesty International se la prende con il Green Pass rafforzato in Italia, dicendo che la popolazione non vaccin… - MaryP67861947 : RT @maurorizzi_mr: “Amnesty Int Italia chiede misure alternative ... per permettere alla popolazione non vaccinata di svolgere il proprio l… -