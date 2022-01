Covid Italia, 149.512 contagi e 248 morti: bollettino 16 gennaio (Di domenica 16 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 149.512 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 16 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 248 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 927.846 tamponi con un tasso di positività al 16,1%. Sono 8.719 i ricoverati con sintomi, 349 in più da ieri. Sono 1.691 le persone in terapia intensiva, 14 in più da ieri. LOMBARDIA - Sono 26.773 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 16 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 57 morti che portano il numero totale dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 149.512 i nuovida Coronavirus inoggi, domenica 162022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 248. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 927.846 tamponi con un tasso di positività al 16,1%. Sono 8.719 i ricoverati con sintomi, 349 in più da ieri. Sono 1.691 le persone in terapia intensiva, 14 in più da ieri. LOMBARDIA - Sono 26.773 i nuovida Coronavirus oggi, domenica 162022 in Lombardia, secondo i dati-19 dell'ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 57che portano il numero totale dei ...

