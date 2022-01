Covid | il bollettino di oggi | domenica 16 gennaio | 149 512 contagi e 248 morti Tasso positività sale al 16%

Advertising

CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - GiovaQuez : Per il Cts il bollettino Covid deve rimanere quotidiano #COVID19 - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - GenovaQuotidian : Bollettino Covid, Toti: «Il sottosegretario Sileri apre alla distinzione tra asintomatici e con sintomi» - lifestyleblogit : Covid Campania oggi, 17.667 contagi e 5 morti: bollettino 16 gennaio - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Secondo ildel ministero della Salute sono 2.548.857, con un incremento nelle ultime 24 ... I dati delle Regioni Calano, in Piemonte, i nuovi positivi al- 19 ma si riducono anche i ...Ieri, stando ai dati riportati neldella Protezione civile e del ministero della Salute, ... I positivi al- 19 Regione per Regione Ecco i dati sulle persone attualmente positive al ...Sono 8.521 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 47.578 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati Sono 8.521 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 47.578 tamponi tra rapidi ...Con i dati di oggi viene superato il tetto dei 2,5 milioni di italiani attualmente positivi al virus. Con 927.846 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 1.217.830), il ta ...