Advertising

petergomezblog : Covid, in Germania la curva dei contagi torna a salire: nuovo record di 80.430 casi e 384 morti - fisco24_info : Covid Germania oggi, tasso incidenza record: è sopra 500: E' la prima volta che viene superata questa soglia dall'i… - PaoloCaminiti1 : RT @Adnkronos: In #Germania tasso incidenza contagi da record: è sopra 500. #covid - italiaserait : Covid Germania oggi, tasso incidenza record: è sopra 500 - sulsitodisimone : Covid Germania oggi, tasso incidenza record: è sopra 500 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

In, nella città di Magonza, le forze di polizia hanno utilizzato l'app di tracciamento"Luca " per fini investigativi dopo aver chiesto l'autorizzazione alle autorità sanitarie locali. ...Giro di vite per, Islanda e Portogallo per far fronte all'emergenza contagi targata Omicron. Anche i tedeschi sono dunque costretti a regolarsi sulla base della varianteche sta prendendo il ...Accanto ai già noti colloqui con il presidente Frank Walter Steinmeier, il ticinese si intratterrà anche con il neo cancelliere Olaf Scholz e la ministra degli esteri Annalena Baerbock. Lo ha conferma ...Al via oggi la Giornata mondiale della neve 2022. Evento giunto alla sua XI edizione che ha come protagonista la "falda bianca".