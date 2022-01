Covid, contagi e record di casi in Israele. Il dirigente medico: “Siamo nel pieno della quinta ondata ma abbiamo soltanto 80 pazienti in assistenza ventilatoria. Il vaccino cambia il risultato finale dell’infezione” (Di domenica 16 gennaio 2022) contagi e ricoveri in aumento e record di casi. Cosa succede in Israele? Il paese pioniere nella prevenzione al Covid 19, con la decisione di somministrare il booster del vaccino già mesi fa e con oltre mezzo milione di persone che hanno ricevuto la quarta dose, è nel pieno della “quinta ondata”. Ma non si tratta dello tsunami che si immagina leggendo il numero di infezioni registrate (quasi 50mila il 13 gennaio scorso ma poco più di 38mila venerdì) come spiega al fattoquotidiano.it Omer Niv, vice direttore dello Schneider Children’s Medical Center of Israel, l’ospedale pediatrico più grande del paese. I dati, elaborati da ministero della Sanità, dicono che solo il 6% degli israeliani over 60 anni non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022)e ricoveri in aumento edi. Cosa succede in? Il paese pioniere nella prevenzione al19, con la decisione di somministrare il booster delgià mesi fa e con oltre mezzo milione di persone che hanno ricevuto la quarta dose, è nel”. Ma non si tratta dello tsunami che si immagina leggendo il numero di infezioni registrate (quasi 50mila il 13 gennaio scorso ma poco più di 38mila venerdì) come spiega al fattoquotidiano.it Omer Niv, vice direttore dello Schneider Children’s Medical Center of Israel, l’ospedale pediatrico più grande del paese. I dati, elaborati da ministeroSanità, dicono che solo il 6% degli israeliani over 60 anni non ...

