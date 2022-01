Covid Campania oggi | 17 667 contagi e 5 morti | bollettino 16 gennaio

(Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 17.667 i nuovida Coronavirus, domenica 162022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 104.906, di cui 66.568 antigenici e 38.338 molecolari con un tasso di positività al 16,84%. Insono 87 i pazientiricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, e 1.278 i pazientiricoverati in reparti di degenza, 32 in più rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da in. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 17.667 positivi su 104.906 tamponi esaminati , 2.121 in meno di ieri con 2.262 test processati in meno. Di questi, 10.788 su 66.568 sono ...