Covid, cambio bollettino e variante Omicron: il pensiero di Sileri (Di domenica 16 gennaio 2022) Si discute della possibilità che possano esserci delle revisioni nelle comunicazioni quotidiane sul Covid. A partire da un bollettino che rischia di alimentare allarmismi e teorie poco scientifiche, se non si ha una spiegazione analitica di quelli che sono i numeri. Un punto di vista sulla situazione è arrivato dal sottosegretario del Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 nel corso della trasmissione Sabato anch'io. Dati Covid. Sileri: «Forse giusto modificare maniera con cui vengono presentati» «È giusto - ha evidenziato il sottosegretario - dare i dati quotidiani. Quello che deve essere fatto però è forse modificare la maniera con la quale vengono presentati». Sulla scena è apparsa la variante Omicron e soprattutto, ...

