Covid | Austria verso l’obbligo vaccinale per gli over 18 con sanzioni fino a 3 600 euro | giovedì il voto in parlamento

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il gnoco ha presentato il piano per introdurredel vaccino anti--19 a tutti i residenti sopra i 18 anni. Soltanto due mesi fa, il cancelliere Karl Nehammer aveva annunciato che avrebbe messo in attoall’inizio dell’anno, e una prima bozza prevedeva che fosse esteso a tutti i maggiori di 14 anni. Poi il passo indietro, una scelta motivata dalle preoccupazione per leagli adolescenti e dal fatto che, secondo i funzionari, un’introduzione graduale darà alle persone più opportunità per mettersi in regola. Saranno esentate le donne in gravidanza e le persone che per motivi medici non possono essere vaccinate compreso chi è guarito dal-19 negli ultimi sei mesi. Al momento inè completamente ...

All'inizio di febbraio entrerà in vigore inl'obbligo di vaccinazione antiper tutti gli over 18. E' quanto indica una bozza di legge presentata dal governo. In precedenza, era previsto l'obbligo di vaccinazione per tutti gli over ...Vaccino obbligatorio da febbraio in. Per i No Vax multe fino a 3.600 euro 'Le regole ... Proprio l'ultima variante del, che dal mese scorso ha fatto scattare di nuovo l'allarme globale - ...Roma - L'epidemia di Covid-19 segue andamenti diversi nelle 107 province italiane ... Tra queste ultime, 4 sono al confine con Austria e Slovenia, e questo suggerisce, alla luce dell'espansione ...Scatterà da febbraio l'obbligo vaccinale per tutti gli over 18 in Austria. È quanto indica una bozza di legge presentata dal governo ...