Covid Austria | da febbraio scatta l’obbligo vaccinale

(Di domenica 16 gennaio 2022)in, daentra in vigoreper tutti gli over 18. E’ quanto indica una bozza di legge presentata dal governo. In precedenza, era previstodi vaccinazione per tutti gli over 14. Chi rifiuterà la vaccinazione sarà soggetto a una multa che varia dai 600 ai 3.600 euro. La legge dovrebbe essere approvata dal Parlamento giovedì. La legge si applicherà a tutti i residenti in, con eccezione delle donne in incinta e di chi non può vaccinarsi per ragioni mediche. Per chi invece è guarito dal-19 è previsto un periodo di esenzione di 180 giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : Covid in #Austria, da febbraio #obbligovaccinale. #notizie - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: L'Austria conferma l'obbligo vaccinale: multe da 600 a 3.600 euro #covid - MediasetTgcom24 : L'Austria conferma l'obbligo vaccinale: multe da 600 a 3.600 euro #covid - vendutoschifoso : RT @byoblu: Austria e Israele, insieme all’Italia e all’Australia, sono tra i Paesi occidentali che più stanno comprimendo le libertà e i d… - gabrimiao : RT @byoblu: Austria e Israele, insieme all’Italia e all’Australia, sono tra i Paesi occidentali che più stanno comprimendo le libertà e i d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Austria

All'inizio di febbraio entrerà in vigore inl'obbligo di vaccinazione antiper tutti gli over 18. E' quanto indica una bozza di legge presentata dal governo. In precedenza, era previsto l'obbligo di vaccinazione per tutti gli over ...Vaccino obbligatorio da febbraio in. Per i No Vax multe fino a 3.600 euro 'Le regole ... Proprio l'ultima variante del, che dal mese scorso ha fatto scattare di nuovo l'allarme globale - ...Roma - L'epidemia di Covid-19 segue andamenti diversi nelle 107 province italiane ... Tra queste ultime, 4 sono al confine con Austria e Slovenia, e questo suggerisce, alla luce dell'espansione ...Scatterà da febbraio l'obbligo vaccinale per tutti gli over 18 in Austria. È quanto indica una bozza di legge presentata dal governo ...