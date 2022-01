Covid Abruzzo oggi, 3.633 contagi e 8 morti: bollettino 16 gennaio (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 3.633 i nuovi contagi da coronavirus oggi, domenica 16 gennaio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8215 tamponi molecolari e 25199 test antigenici. Da ieri sono guarite 299 persone. Nella Regione sono 69.078 gli attualmente positivi. I ricoverati in area medica sono 386, 11 in più da ieri, stabili le terapie intensive occupate pari a 38. In isolamento domiciliare 68.654 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Teramo a 1.106, L’Aquila a 611, Chieti a 945 e Pescara a 826. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 3.633 i nuovida coronavirus, domenica 162022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 8. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8215 tamponi molecolari e 25199 test antigenici. Da ieri sono guarite 299 persone. Nella Regione sono 69.078 gli attualmente positivi. I ricoverati in area medica sono 386, 11 in più da ieri, stabili le terapie intensive occupate pari a 38. In isolamento domiciliare 68.654 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Teramo a 1.106, L’Aquila a 611, Chieti a 945 e Pescara a 826. L'articolo proviene da Italia Sera.

