Covid-19, Sileri: “La variante Omicron raggiungerà tutti, non c’è scampo”. L’importanza della vaccinazione (Di domenica 16 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri è tornato oggi a parlare della situazione Covid-19 nel nostro Paese, informando sul procedere della variante Omicron. Il virus, spiega Sileri, è diventato più contagioso ma meno aggressivo, per questo il sottosegretario si dice d’accordo a cambiare la comunicazione dei dati, argomento di cui si discute in questi giorni. Probabile che molti italiani avranno a che fare con la variante Omicron, che non può comunque essere sottovalutata. Per questo è importantissima la campagna di vaccinazione, che tiene al sicuro dai sintomi più gravi del Covid-19. Sileri sulla variante Omicron: “Entro fine 2022 ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Salute Pierpaoloè tornato oggi a parlaresituazione-19 nel nostro Paese, informando sul procedere. Il virus, spiega, è diventato più contagioso ma meno aggressivo, per questo il sottosegretario si dice d’accordo a cambiare la comunicazione dei dati, argomento di cui si discute in questi giorni. Probabile che molti italiani avranno a che fare con la, che non può comunque essere sottovalutata. Per questo è importantissima la campagna di, che tiene al sicuro dai sintomi più gravi del-19.sulla: “Entro fine 2022 ...

