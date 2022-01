Covid-19, frena numero dei nuovi contagiati. Iss: dose booster protezione 98% (Di domenica 16 gennaio 2022) Sembra subire una frenata il numero dei contagi da Covid-19 nelle 24 ore. Tuttavia, il numero delle vittime è ancora sopra 300. Sul fronte ricoveri, salgono quelli in area medica ma sono sostanzialmente stabili i ricoveri in terapie intensive. In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, sono 180.426 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 186.253) e 308 i decessi (ieri 360) registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Dall'inizio della pandemia sono 8.549.450 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre 140.856 il numero totale delle vittime. Passando ai guariti o dimessi, in tutto sono 5.937.747 e le persone diventate negative nelle ultime 24 ore sono 120.609 (ieri 125.199). Le persone che risultano ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 gennaio 2022) Sembra subire unata ildei contagi da-19 nelle 24 ore. Tuttavia, ildelle vittime è ancora sopra 300. Sul fronte ricoveri, salgono quelli in area medica ma sono sostanzialmente stabili i ricoveri in terapie intensive. In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, sono 180.426 icasi di positività al-19 (ieri 186.253) e 308 i decessi (ieri 360) registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Dall'inizio della pandemia sono 8.549.450 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre 140.856 iltotale delle vittime. Passando ai guariti o dimessi, in tutto sono 5.937.747 e le persone diventate negative nelle ultime 24 ore sono 120.609 (ieri 125.199). Le persone che risultano ...

