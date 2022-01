Costa d’Avorio-Sierra Leone, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 16 gennaio 2022) La seconda giornata del Girone E di Coppa d’Africa mette di fronte la Costa d’Avorio e il Sierra Leone. Gli ivoriani sono una delle squadre favorite alla vittoria finale e hanno iniziato come meglio non potevano il proprio cammino. Una vittoria importante, nella giornata d’esordio, contro la Guinea Equatoriale. Gli uomini di Beaumelle si sono imposti con sicurezza grazie ad una rete di Gradel, arrivata già dopo cinque minuti dal fischio di inizio del match. Les Elephants sono stati poi bravi ad amministrare al meglio l’incontro, reggendo saldamente ai tentativi di pareggio degli avversari. Tre punti d’oro e primo posto in solitaria per gli ivoriani. Ottimo l’impatto col torneo anche da parte del Sierra Leone, capace di fermare nel match d’apertura i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) La seconda giornata del Girone E dimette di fronte lae il. Gli ivoriani sono una delle squadre favorite alla vittoria finale e hanno iniziato come meglio non potevano il proprio cammino. Una vittoria importante, nella giornata d’esordio, contro la Guinea Equatoriale. Gli uomini di Beaumelle si sono imposti con sicurezza grazie ad una rete di Gradel, arrivata già dopo cinque minuti dal fischio di inizio del match. Les Elephants sono stati poi bravi ad amministrare al meglio l’incontro, reggendo saldamente ai tentativi di pareggio degli avversari. Tre punti d’oro e primo posto in solitaria per gli ivoriani. Ottimo l’impatto col torneo anche da parte del, capace di fermare nel match d’apertura i ...

