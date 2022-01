«Così si può eleggere Berlusconi al Quirinale»: la strategia di Verdini in una lettera a Dell’Utri e Confalonieri (Di domenica 16 gennaio 2022) «Caro Marcello, caro Fedele, è stata davvero una bella mattinata nella quale alcuni ‘vecchietti arzilli’, come quelli di Cocoon, hanno ritrovato il gusto del sogno. Inizia Così la lettera che Denis Verdini ha scritto nella sua abitazione e che ha inviato a Marcello Dell’Utri e Fedele Confalonieri. Attualmente ai domiciliari, l’ex senatore si è adoperato per elaborare quella che secondo lui sarebbe la strategia migliore per far salire al Colle Silvio Berlusconi. «Ed è stato bello sognare di mandare Silvio al Quirinale, per la rivalutazione di tutta la nostra storia ed ancor più bello è stato pensare agli innumerevoli suicidi dei vari Travaglio, Gruber, Zagrebelsky ecc… che sarebbero provocati da questo evento». «Finora si è giocato sul piano esclusivo ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) «Caro Marcello, caro Fedele, è stata davvero una bella mattinata nella quale alcuni ‘vecchietti arzilli’, come quelli di Cocoon, hanno ritrovato il gusto del sogno. Inizialache Denisha scritto nella sua abitazione e che ha inviato a Marcelloe Fedele. Attualmente ai domiciliari, l’ex senatore si è adoperato per elaborare quella che secondo lui sarebbe lamigliore per far salire al Colle Silvio. «Ed è stato bello sognare di mandare Silvio al, per la rivalutazione di tutta la nostra storia ed ancor più bello è stato pensare agli innumerevoli suicidi dei vari Travaglio, Gruber, Zagrebelsky ecc… che sarebbero provocati da questo evento». «Finora si è giocato sul piano esclusivo ...

Advertising

robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco', la madre di Antonio Raddi mostra una foto del figlio, morto in carcere a 28 anni dopo… - lucatelese : Metodo Mastella: Berlusconi deve dire a Forza Italia di scrivere sulla scheda “Silvio Berlusconi”, alla Lega “Berlu… - borghi_claudio : Mandarla in burla così può essere un sistema per uscirne. Occhio ai segni che facciano capire dove l'avete presa ?? - pualai : RT @RadioRadioWeb: ?? 'Fare opposizione a un regime così feroce, così pervasivo, così tremendo, così duro, così falsificato implica molto co… - cgxx178 : RT @ilovegossip5: Perchè Jess non può parlare così con Baru? Perché parla solo attraverso battutine... #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Così può Il cambiamento climatico offre alla teologia un'occasione per liberarsi del passato ... dei rituali, e non può non avere conseguenze sulla teologia, e anche sulla dogmatica. La "nuova" terra, che era l'oggetto di una speranza così grande, appare davvero oggi in tutta la sua novità, ma ...

Isacia e Pontia, il mistero delle isole scomparse raccontate da Strabone e Plinio ...produzione energetica della Russia Luigi Bignami divulgatore Il vulcano sommerso Ma se ci sono così ... Ma c'è sicuramente anche un'altra ipotesi che non può essere sottovalutata. Palinuro non è soltanto ...

Robbie Williams, «i fantasmi nelle stanze». La star inglese rivende la tenuta di campagna Il Mattino ... dei rituali, e nonnon avere conseguenze sulla teologia, e anche sulla dogmatica. La "nuova" terra, che era l'oggetto di una speranzagrande, appare davvero oggi in tutta la sua novità, ma ......produzione energetica della Russia Luigi Bignami divulgatore Il vulcano sommerso Ma se ci sono... Ma c'è sicuramente anche un'altra ipotesi che nonessere sottovalutata. Palinuro non è soltanto ...