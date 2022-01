Coronavirus oggi. Sileri, comunicazione dati e gestione ospedali vanno riviste (Di domenica 16 gennaio 2022) La pressione sulle strutture sanitarie nelle ultime settimane “è decisamente aumentata”, dice il presidente del Cts Locatelli “ma non si può parlare di ospedali al collasso”. Si parla anche di semplificare la burocrazia per il rientro a scuola Leggi su ilsole24ore (Di domenica 16 gennaio 2022) La pressione sulle strutture sanitarie nelle ultime settimane “è decisamente aumentata”, dice il presidente del Cts Locatelli “ma non si può parlare dial collasso”. Si parla anche di semplificare la burocrazia per il rientro a scuola

Advertising

sole24ore : #Coronavirus, in #Italia altri 180.426 nuovi casi e 308 morti - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 60 su 100. Nota metodologica completa:… - Zompagrillo : Grosseto è ufficialmente più infetta di Silver Creek, la cittadina di Virus Letale. Coronavirus in Toscana: oggi… - ilGiunco : #Coronavirus in #Toscana: oggi 10.287 nuovi #positivi su oltre 64mila test - - SignorCEO : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus oggi. #Locatelli, c’è decelerazione della curva epidemica. ???? #Brusaferro, presto per parlare di quarta dose.… -