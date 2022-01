Coronavirus oggi Oms | picco Omicron vicino in Italia | azione del governo giusta

(Di domenica 16 gennaio 2022) La pressione sulle strutture sanitarie nelle ultime settimane “è decisamente aumentata”, dice il presidente del Cts Locatelli “ma non si può parlare di ospedali al collasso”. Si parla anche di semplificare la burocrazia per il rientro a scuola

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da in Campania. Numeri alla mano,il virus fa registrare 17.667 positivi su 104.906 tamponi esaminati , 2.121 in meno di ieri con 2.262 test processati in meno. Di questi, 10.788 su 66.568 sono positivi al tampone antigenico ...In totale in Emilia - Romagna le persone che hanno perso la vita a causa del nuovosono state 14.556. TOSCANA Sono 10.287, età media 36 anni, i nuovi casi in Toscana, dovesi ...