Coronavirus in Italia | il bollettino del 16 gennaio | 149 512 nuovi casi | i morti sono 248

(Di domenica 16 gennaio 2022) Nelle ultime 24 orestati 149.512 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 180.426. I tamponi effettuati in un giorno927.846 (ieri 1.217.830). La percentuale di positivi considerando il totale dei test - quindi molecolari e antigenici rapidi - è al 16,1% (ieri era 14,8%).248 i(compresi alcuni riconteggi), 14 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri (LE GRAFICHE SUI DATI GIORNALIERI). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 16(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte delle ospedalizzazioni - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid ...

Zitromax è introvabile, Federfarma: 'Contro il coronavirus non serve, è stato ampiamente dimostrato'.

Nelle ultime 24 ore sono stati 149.512 i nuovi casi diregistrati in, mentre ieri erano stati 180.426 . I tamponi effettuati in un giorno sono 927.846 (ieri 1.217.830). La percentuale di positivi considerando il totale dei test - ...Sono 927.846 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in. Ieri erano stati 1.217.830. Il tasso di positività è al 16,1%, in aumento rispetto al 14,8% ...È stata superata la quota di 2,5 milioni di positivi. È quanto si apprende dall'ultimo bollettino Covid pubblicato dal ministero della Salute ...“La folla, per definizione, cerca l’azione, ma non può agire sulle cause naturali. Cerca dunque una causa accessibile che sazi la sua brama di violenza. I ...