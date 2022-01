Coronavirus | 149 512 nuovi contagi e 248 morti in 24 ore Il tasso di positività sale al 16 | 1%

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il bollettino del 16 gennaio 2022 Sono morte 248 persone a causa delnelle ultime 24 ore. Ieri, stando ai dati riportati nel bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, i decessi erano stati 308. Complessivamente, da quando è scoppiata la pandemia, in Italia i decessi sono stati 141.104. Iregistrati nell’ultima giornata, invece, sono stati 149.512, meno dei 180.426 del 15 gennaio. In totale, i casi individuati nel Paese da febbraio 2020 ad oggi ammontano a 8.706.915. La situazione negli ospedali I cittadini con un’infezione attualmente in corso sono 2.548.857. Ricoverati con sintomi meno gravi, negli ospedali, ci sono 18.719 pazienti (ieri erano 18.370). Sono sottoposti a cure intensive 1.691 persone (ieri erano 1.677). Nelle ultime 24 ore, si sono resi necessari 128...

Sono 927.846 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus processati.