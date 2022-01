Coppa del mondo di sci, Federica Brignone vince in Super G: quarta vittoria (su 5 gare in stagione) nella specialità per un’azzurra (Di domenica 16 gennaio 2022) Federica Brignone ha vinto il Super gigante di Coppa del mondo di sci nella tappa austriaca di Altenmarkt-Zauchensee e porta i suoi successi in questo torneo a quota 18. La 31enne carabiniera di La Salle ha trionfato in 1’10?84, bruciando la svizzera Corinne Suter (+0.04) e l’austriaca Ariane Raedler (+0.17). quarta, e fuori dal podio, l’azzurra Marta Bassino, a +43 centesimi dalla connazionale. Tra le prime dieci c’è posto anche per Elena Curtoni, ottava. Resta indietro invece Sofia Goggia, che ha chiuso in 19esima posizione: la bergamasca, dopo aver vinto le prime tre discese della stagione, era caduta il 15 gennaio durante la discesa libera, fortunatamente senza serie conseguenze. La valdostana torna alla vittoria a quasi un mese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022)ha vinto ilgigante dideldi scitappa austriaca di Altenmarkt-Zauchensee e porta i suoi successi in questo torneo a quota 18. La 31enne carabiniera di La Salle ha trionfato in 1’10?84, bruciando la svizzera Corinne Suter (+0.04) e l’austriaca Ariane Raedler (+0.17)., e fuori dal podio, l’azzurra Marta Bassino, a +43 centesimi dalla connazionale. Tra le prime dieci c’è posto anche per Elena Curtoni, ottava. Resta indietro invece Sofia Goggia, che ha chiuso in 19esima posizione: la bergamasca, dopo aver vinto le prime tre discese della, era caduta il 15 gennaio durante la discesa libera, fortunatamente senza serie conseguenze. La valdostana torna allaa quasi un mese ...

