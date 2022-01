Coppa d’Africa, Koulibaly torna ad allenarsi: negativo al Covid (Di domenica 16 gennaio 2022) La Federcalcio senegalese ha comunicato che il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, è tornato negativo al Covid. Con lui sono guariti anche Edouard Mendy e Fode Ballo-Tourè. I tre calciatori senegalesi sono tornati ad allenarsi ieri, anche se soltanto a parte, per il momento. Proveranno a recuperare la condizione per la gara contro il Malawi, valida per l’ultima giornata del gruppo B della Coppa d’Africa. Il match è in programma martedì alle 17. Touchés par le Covid depuis quelques jours, Koulibaly, Mendy et Ballo Touré ont effectué leur retour à l’entraînement, cet après-midi. Mais, ils se sont entraînés à l’écart du groupe contrairement à Gana qui a pris part à la séance avec les remplaçants du match contre la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) La Federcalcio senegalese ha comunicato che il difensore del Napoli, Kalidou, ètoal. Con lui sono guariti anche Edouard Mendy e Fode Ballo-Tourè. I tre calciatori senegalesi sonoti adieri, anche se soltanto a parte, per il momento. Proveranno a recuperare la condizione per la gara contro il Malawi, valida per l’ultima giornata del gruppo B della. Il match è in programma martedì alle 17. Touchés par ledepuis quelques jours,, Mendy et Ballo Touré ont effectué leur retour à l’entraînement, cet après-midi. Mais, ils se sont entraînés à l’écart du groupe contrairement à Gana qui a pris part à la séance avec les remplaçants du match contre la ...

