Coppa d'Africa 2022: poker Tunisia, pareggi per Mali e Costa d'Avorio (Di domenica 16 gennaio 2022) Coppa d'Africa 2022, nella 2a giornata del girone F, Gambia e Mali conservano la testa della classifica entrambe con 4 punti, pareggiando per 1-1, mentre la Tunisia si avvicina alle prima due, battendo con un sonoro 4-0 la malcapitata Mauritania. Nel girone E, invece, la Costa d'Avorio pareggia per 2-2 contro la sorprendente Sierra Leone e rimane prima nel gruppo con 4 punti. In seconda posizione, intanto, si fa spazio la Guinea Equatoriale, che in serata ha battuto la deludente Algeria per 1-0. I risultati della Coppa d'Africa di oggi Gambia-Mali 1-1 Marcatori: 79? Kone (M), 90? Barrow (G) Costa d'Avorio-Sierra Leone 2-2

