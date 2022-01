Coppa d’Africa 2022, Mali beffato nel finale da Barrow: col Gambia solo 1-1 (Di domenica 16 gennaio 2022) Gambia e Mali non vanno oltre l’1-1 nella seconda giornata del gruppo F di Coppa d’Africa a Limbe. Ritmi bassi e poche occasioni nel corso del primo tempo. A fare la partita è il Mali con il 71% del possesso palla e le statistiche sono eloquenti al 90?: 19 tiri del Mali contro i 6 degli avversari. Tra i tanti problemi del Gambia, si aggiunge nel pre partita anche la positività del romanista Ebrima Darboe. Il Mali ci prova soprattutto dalla distanza (Djenepo il più vivace) e con i cross dalla destra di Traore. Ma il Gambia regge, ma non fino al 90?. Al 78? Traore viene steso in area, l’arbitro è richiamato al var e concede il rigore che Kone realizza. Ma la beffa per il Mali, dopo una partita dominata, è dietro ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022)non vanno oltre l’1-1 nella seconda giornata del gruppo F dia Limbe. Ritmi bassi e poche occasioni nel corso del primo tempo. A fare la partita è ilcon il 71% del possesso palla e le statistiche sono eloquenti al 90?: 19 tiri delcontro i 6 degli avversari. Tra i tanti problemi del, si aggiunge nel pre partita anche la positività del romanista Ebrima Darboe. Ilci prova soprattutto dalla distanza (Djenepo il più vivace) e con i cross dalla destra di Traore. Ma ilregge, ma non fino al 90?. Al 78? Traore viene steso in area, l’arbitro è richiamato al var e concede il rigore che Kone realizza. Ma la beffa per il, dopo una partita dominata, è dietro ...

amnestyitalia : Salima Mukansanga ha fatto la storia: è la prima donna in assoluto ad arbitrare alla Coppa d'Africa ?? #AfricaCup… - DiMarzio : #CAN2021, @Fsfofficielle | #Koulibaly, #Mendy e #BalloTouré negativi al Covid - sscnapoli : ?? @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il cal… - milan_risorto : @xManuelVanacore Comunque da inizio Dicembre ad oggi (1 mese e mezzo) abbiamo avuto solo un infortunio muscolare (L… - delinquentweet : ???????? Pareggio tutto dal dischetto nel primo match di giornata in Coppa d'Africa: Mali avanti con il rigore di Ibrah… -