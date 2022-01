Controlli movida | trovata droga in giardino a Chiaia

(Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno effettuato un controllo straordinario sullanelle strade dei quartieri spagnoli, a, nella zona universitaria e nel quartiere Porto. Tre giovani sono stati denunciati a piede libero perché trovati alla guida nonostante non avessero mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio. A– in via salita Vetriera – i Carabinieri hanno sequestrato 62 dosi di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi. La, pronta per essere venduta, è statanelcondominiale di uno stabile. Nell’ambito deianti-covid sono state sanzionate quattro persone per il mancato rispetto delle normative anti contagio. Nei quartieri spagnoli i militari ...

... passaggio di tossici o giovane(spesso giovanissimi) che aggiunge immondizia, bottiglie di ... Spesso abbiamo chiesto piùe pulizia, ma ad oggi nessuno è mai intervenuto in maniera ...In un caso multa, in un altro anche chiusura per due note discoteche a Milano nell'ambito diai locali della. Il titolare della discoteca Tocqueville, nella via omonima in centro, è stato sanzionato. In particolare gli agenti hanno scoperto che all'interno del club erano ...NAPOLI – Servizio a largo raggio dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro nella movida partenopea. I militari hanno effettuato un controllo straordinario nelle strade dei Quartieri Spagnoli, a ...Operazione di controllo da parte dei carabinieri ai Quartieri Spagnoli e a Chiaia: una ventina di persone denunciate. Recuperate anche 62 dosi di cocaina in via Salita Vetriera ...