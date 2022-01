“Controcorrente – Prima serata”: anticipazioni di domenica 16 gennaio (Di domenica 16 gennaio 2022) “Controcorrente – Prima serata” torna con un nuovo appuntamento su Retequattro: anticipazioni di domenica 16 gennaio domenica 16 gennaio, in prima serata su Retequattro, a “Controcorrente – Prima serata”, il programma di approfondimento targato Videonews, Veronica Gentili analizzerà con il Prof. Andrea Crisanti, con Andrea Romano (PD) e con Flavio Briatore la tendenza degli italiani a limitare le uscite per paura della variante Omicron, e la richiesta di aiuto di commercianti e imprenditori costretti ad affrontare città sempre più vuote, con un relativo calo dei consumi e della presenza di turisti. Nel corso della serata verrà, inoltre, commentato il reportage da Madrid sulle misure adottate in Spagna, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 gennaio 2022) “” torna con un nuovo appuntamento su Retequattro:di1616, in primasu Retequattro, a “”, il programma di approfondimento targato Videonews, Veronica Gentili analizzerà con il Prof. Andrea Crisanti, con Andrea Romano (PD) e con Flavio Briatore la tendenza degli italiani a limitare le uscite per paura della variante Omicron, e la richiesta di aiuto di commercianti e imprenditori costretti ad affrontare città sempre più vuote, con un relativo calo dei consumi e della presenza di turisti. Nel corso dellaverrà, inoltre, commentato il reportage da Madrid sulle misure adottate in Spagna, ...

Advertising

361_magazine : - Controcorrentv : Questa sera sarà ospite a #Controcorrente - Prima serata @Briatore. Con lui commenteremo il reportage da Madrid sul… - Marcell16569064 : RT @Yamenzofz8: Bonaccini stai calmino non fare il comizio in prima serata. #controcorrente - Yamenzofz8 : Bonaccini stai calmino non fare il comizio in prima serata. #controcorrente - Vito_Cipolla : RT @Controcorrentv: In Italia La variante Omicron fa paura e le città sono sempre più vuote, in Spagna invece il Covid sembra essere divent… -