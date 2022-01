Advertising

infoiteconomia : Contratti telefonici, le novità con il nuovo codice: contratti di massimo 24 mesi e recesso senza penali - FPaffy : @ggarassino93 Dobbiamo a lui la possibilità di spostare mutui, cancellare contratti telefonici o TV, comprare paraf… - fessivivono : Booster di vaccini a Mrna che causano trombosi e miocarditi ogni 15 giorni per i prossimi 5 anni? È un'opzione in p… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratti telefonici

LA DURATA DEIIn base alle nuove regole ogni contratto di telefonia, comprese le rate di apparati, dovrà durare massimo 24 mesi; con in più l'obbligo di prevedere tra le offerte commerciali ...... come ad esempio una fattura elettronica già inviala alla Sdi , e pure icol gestore ... Poi c'è la possibilità, e molte volte accade con i gestori, della proroga automatica. Dal ...Durata massima del contratto di 24 mesi, mentre finora in alcuni casi si arrivava a contratti vincolati anche per il doppio del tempo, 48 mesi. E poi diritto di recesso più facile ...Uno dei primi aspetti da sottolineare, come ricorda il Corriere, è che da ora in poi i contratti di telefonia potranno estendersi al massimo per 24 mesi. Oltre ciò, gli operatori saranno tenuti per le ...