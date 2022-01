Conferenza stampa Spalletti: «Possiamo arrivare tra le prime. Zielinski? Si è allenato a casa» (Di domenica 16 gennaio 2022) Luciano Spalletti ha parlato in Conferenza stampa in vista del match contro il Bologna. Le parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match contro il Bologna. Le parole del tecnico: CONDIZIONE – «Per vincere le partite dobbiamo anche avere giocatori in condizione. Prevedo un futuro migliore rispetto a quello che abbiamo attraversato ultimamente». LOTTA CHAMPIONS – «Non dobbiamo preoccuparci delle squadre che lottano per la Champions League. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e abbiamo tutto per poterlo fare». Zielinski – «Potrebbe aggregarsi alla squadra. Domani farà le visite di controllo e poi sapremo. Lui si è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Lucianoha parlato inin vista del match contro il Bologna. Le parole del tecnico del Napoli Lucianore del Napoli, ha parlato inin vista del match contro il Bologna. Le parole del tecnico: CONDIZIONE – «Per vincere le partite dobbiamo anche avere giocatori in condizione. Prevedo un futuro migliore rispetto a quello che abbiamo attraversato ultimamente». LOTTA CHAMPIONS – «Non dobbiamo preoccuparci delle squadre che lottano per la Champions League. Il nostro obiettivo ètra lequattro e abbiamo tutto per poterlo fare».– «Potrebbe aggregarsi alla squadra. Domani farà le visite di controllo e poi sapremo. Lui si è ...

