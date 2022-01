Conferenza stampa Italiano: «Le sconfitte come quella di Torino possono insegnare qualcosa» (Di domenica 16 gennaio 2022) Vincenzo Italiano ha presentato in Conferenza stampa la partita di domani contro il Genoa. Le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in Conferenza stampa ha presentato la sfida contro il Genoa. Le sue parole: sconfitte – «Le sconfitte come quella contro il Toro possono insegnare qualcosa». GENOA – «Giocatori importanti e squadra in difficoltà. Noi dobbiamo andare in campo con la testa di voler vincere. Proporre calcio e ottenere il massimo. Dopo la vittoria in Coppa di Napoli vogliamo continuare anche in campionato». PIATEK – «Innesto importante. Sono molto contento di lui e di Ikonè. Abbiamo aggiunto con il calciatore ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Vincenzoha presentato inla partita di domani contro il Genoa. Le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo, allenatore della Fiorentina, inha presentato la sfida contro il Genoa. Le sue parole:– «Lecontro il Toro». GENOA – «Giocatori importanti e squadra in difficoltà. Noi dobbiamo andare in campo con la testa di voler vincere. Proporre calcio e ottenere il massimo. Dopo la vittoria in Coppa di Napoli vogliamo continuare anche in campionato». PIATEK – «Innesto importante. Sono molto contento di lui e di Ikonè. Abbiamo aggiunto con il calciatore ...

Advertising

AlexBazzaro : Quindi Speranza e il Cts hanno sbagliato tutto per due anni? Sono certo che a brevissimo seguirà una conferenza sta… - borghi_claudio : @istsupsan @claudiocerasa Ah quindi ci state dicendo che il ministro in conferenza stampa è andato con dati sbagliati? - OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di #RomaCagliari - autoctoNO_it : RT @lorenzdonofrio: L'ingresso di #Draghi in conferenza stampa... - Giovann07219336 : Conferenza stampa riparatoria dopo quattro giorni e si presentano con i dati grezzi...lo chiamavano il governo dei… -