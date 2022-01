Come sta Gigi D’Agostino? L’aggiornamento del dj e la foto con deambulatore (Di domenica 16 gennaio 2022) Avevamo scritto in occasione del suo compleanno – giunto circa un mese fa, il 17 dicembre – del preoccupante messaggio social postato attraverso la propria fanpage su Facebook. Un messaggio in cui l’iconico artista degli anni ’90 annunciava di essere affetto da una grave malattia: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo..”. LEGGI ANCHE => Che malattia ha Gigi D’Agostino? Preoccupazione dopo il suo messaggio social E così, a distanza di un mese, Gigi Dag ha rotto il silenzio postando un aggiornamento sulle sue condizioni di salute assieme ad una foto in cui è possibile vederlo visibilmente affaticato mentre si regge su un deambulatore. Le sue parole sono comunque di speranza: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza… Un ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 16 gennaio 2022) Avevamo scritto in occasione del suo compleanno – giunto circa un mese fa, il 17 dicembre – del preoccupante messaggio social postato attraverso la propria fanpage su Facebook. Un messaggio in cui l’iconico artista degli anni ’90 annunciava di essere affetto da una grave malattia: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo..”. LEGGI ANCHE => Che malattia ha? Preoccupazione dopo il suo messaggio social E così, a distanza di un mese,Dag ha rotto il silenzio postando un aggiornamento sulle sue condizioni di salute assieme ad unain cui è possibile vederlo visibilmente affaticato mentre si regge su un. Le sue parole sono comunque di speranza: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza… Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Peste suina, cosa significa per il nostro Paese ...trovato infetto e ora quel cinghiale sta mettendo a rischio le nostre esportazioni di salumi e carni di maiale, del valore di quasi due miliardi di euro, per i blocchi imposti dai Paesi terzi, come ...

Marche, la nuova meta del weekend: arte e natura sulle tracce del Rinascimento La voce sta girando: esiste, nell' entroterra di Pesaro - Marche del nord - un'area autentica e incontaminata, qualcosa che somiglia ai paesi della Alta Baviera come Marktl Am Inn, dove nacque Papa ...

Come sta cambiando il calcio in America Il Foglio Come siamo arrivati a mandare in crisi d'identità (anche) i jeans? Il denim aka jeans sta vivendo un periodo di crisi? A questa articolata e complessa domanda ha cercato di rispondere la giornalista Haley Nahman del New York Times. Nel suo articolo Nahman spiega che ...

Voglio andare in terapia, da dove inizio? Piccola guida essenziale per iniziare un percorso e stare meglio Vedere lo psicologo o lo psicoterapeuta ha aiutato molte persone in questi anni. C'è poi chi vorrebbe iniziare ma non sa come fare: con l'aiuto di un'esperta facciamo luce su principali dubbi di chi i ...

