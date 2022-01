Come sta Gigi D’Agostino? Cresce la preoccupazione dopo la foto (Di domenica 16 gennaio 2022) Il 17 dicembre il post pubblicato da Gigi D’Agostino sui suoi canali social, in occasione del suo 54esimo compleanno, aveva gettato nello sconforto tutti i suoi fan. Il celebre DJ affermava infatti di essere in lotta con un brutto male, che l’aveva colpito in maniera aggressiva già da qualche mese. Tantissimi i commenti di sostegno, arrivati dai colleghi del mondo della musica, da molti personaggi noti e ovviamente da una valanga di sostenitori del “Capitano”. Ora, dopo qualche settimana da quel post, Gigi D’Agostino ha deciso di rompere il silenzio sulla sua malattia e di dare aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Lo ha fatto pubblicando una foto eloquente, che lo ritrae particolarmente affaticato mentre a stento prova a camminare reggendosi su un ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 gennaio 2022) Il 17 dicembre il post pubblicato dasui suoi canali social, in occasione del suo 54esimo compleanno, aveva gettato nello sconforto tutti i suoi fan. Il celebre DJ affermava infatti di essere in lotta con un brutto male, che l’aveva colpito in maniera aggressiva già da qualche mese. Tantissimi i commenti di sostegno, arrivati dai colleghi del mondo della musica, da molti personaggi noti e ovviamente da una valanga di sostenitori del “Capitano”. Ora,qualche settimana da quel post,ha deciso di rompere il silenzio sulla sua malattia e di dare aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Lo ha fatto pubblicando unaeloquente, che lo ritrae particolarmente affaticato mentre a stento prova a camminare reggendosi su un ...

