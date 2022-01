Come funzionavano i matrimoni per procura raccontati da La Sposa (Di domenica 16 gennaio 2022) Va in onda questa sera su Rai Uno la prima puntata della fiction La Sposa. La protagonista, interpretata da Serena Rossi, è Maria, una giovane ragazza del sud. Attraverso la sua storia, la serie racconta il fenomeno dei matrimoni per procura. Se oggi l’idea di Sposare uno sconosciuto e attraversare l’Italia o addirittura i confini nazionali per iniziare una nuova vita con qualcuno di cui abbiamo solo una foto ci fa rabbrividire, così non era nell’Italia povera degli anni ’50. Il fenomeno dei matrimoni per procura era diffuso ed era considerato per molte ragazze una buona soluzione per sfuggire l’indigenza e aiutare se stesse e la propria famiglia ad avere una vita migliore. Come la Maria della fiction La Sposa, la maggior parte delle giovani ... Leggi su tuacitymag (Di domenica 16 gennaio 2022) Va in onda questa sera su Rai Uno la prima puntata della fiction La. La protagonista, interpretata da Serena Rossi, è Maria, una giovane ragazza del sud. Attraverso la sua storia, la serie racconta il fenomeno deiper. Se oggi l’idea dire uno sconosciuto e attraversare l’Italia o addirittura i confini nazionali per iniziare una nuova vita con qualcuno di cui abbiamo solo una foto ci fa rabbrividire, così non era nell’Italia povera degli anni ’50. Il fenomeno deiperera diffuso ed era considerato per molte ragazze una buona soluzione per sfuggire l’indigenza e aiutare se stesse e la propria famiglia ad avere una vita migliore.la Maria della fiction La, la maggior parte delle giovani ...

