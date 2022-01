Colle | Fico | Si voterà a oltranza | spero che l' elezione avvenga entro il 3 02 | Il candidato degli ex M5s è il giurista Paolo Maddalena

(Di domenica 16 gennaio 2022) Per il voto per il Quirinale 'si parte lunedì alle ore 15. Siper scheda, in blocchi da 50: i grandi elettori si siederanno in Aula e saranno chiamati. Si parte dai senatori a vita poi i ...

L'auspicio è, aggiungea 'Mezz'ora in più', che il prossimo Presidente della Repubblica abbia un 'profilo di alta moralità, aderente alla nostra Costituzione e ai principi e valori forti che ...... Roberto, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati ... Tuttavia le Camere in teoria hanno tutto il tempo di eleggere il nuovo inquilino delprima del 3 ...Per il voto per il Quirinale "si parte lunedì alle ore 15. Si voterà per scheda, in blocchi da 50: i grandi elettori si siederanno in Aula e saranno chiamati. Si parte dai senatori a vita poi i senato ...”L’auspicio è che entro il 3 febbraio ci sia il nuovo presidente della Repubblica ” e mi auguro che ” ci sia il nome più condiviso ”. E’ quanto ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, ospite d ...