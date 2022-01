Claudia Barcellona | unica donna nel direttivo di Audiocoop

Leggi su tuacitymag

(Di domenica 16 gennaio 2022), avvocato esperta in diritto dello spettacolo, è l’, ed è anche alla sua seconda rielezione, neldi, Coordinamento Etichette Discografiche ed Editori Indipendenti, tra le più importanti collecting italiane a tutela dei diritti connessi e copia privata delle opere musicali audio/video. “Durante la pandemia ho avuto occasione di prendere parte, in rappresentanza di, -afferma l’avvocata- alle sedute in Commissione Cultura al Senato e alla Camera, così come al Tavolo Permanente per lo spettacolo dal vivo, al Tavolo Permanente per il cinema e l’audiovisivo istituiti presso il Mic, alle audizioni indette sempre dal Mic su PNRR e industrie creative, ed in ...