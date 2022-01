Città Aperta e i funambolismi mastelliani: “Da De Luca al Cav fino a Maresca. E la Città?” (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’ufficio di presidenza di ‘Città Aperta’: “Il funambolismo mastelliano sta raggiungendo vette impensabili. La filosofia del viandante si materializza nei più arditi e repentini zig-zag, capovolgimenti di fronte, spostamenti da sinistra a destra con biglietto di solo andata, o anche -non si sa mai- di andata e ritorno. E così, mentre in Regione Campania l’immarcescibile Mastella continua a godere dei benefici e dei favori del Presidente De Luca, ecco che per il Quirinale diventa uno dei corifei della candidatura Berlusconi, e alle provinciali di Napoli si appresta, secondo anticipazioni giornalistiche fresche di giornata , addirittura a sostenere Catello Maresca, già candidato sindaco delle destre contro Gaetano ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’ufficio di presidenza di ‘’: “Il funambolismo mastelliano sta raggiungendo vette impensabili. La filosofia del viandante si materializza nei più arditi e repentini zig-zag, capovolgimenti di fronte, spostamenti da sinistra a destra con biglietto di solo andata, o anche -non si sa mai- di andata e ritorno. E così, mentre in Regione Campania l’immarcescibile Mastella continua a godere dei benefici e dei favori del Presidente De, ecco che per il Quirinale diventa uno dei corifei della candidatura Berlusconi, e alle provinciali di Napoli si appresta, secondo anticipazioni giornalistiche fresche di giornata , addirittura a sostenere Catello, già candidato sindaco delle destre contro Gaetano ...

