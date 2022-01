Cina, Italia nel Quint e partenariato mediterraneo. Parla Della Vedova (Di domenica 16 gennaio 2022) Nei giorni scorsi, in un’intervista con Formiche.net, Gabrielius Landsbergis, ministro degli Esteri lituano, ha fatto appello all’Italia e all’Unione europea affinché il sostegno dichiarato alla Lituania nel braccio di ferro con la Cina su Taiwan si traduca in “azioni e politiche” anti-coercizione. Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Affari esteri, l’Italia come intende muoversi? Assieme ai partner europei e alle istituzioni Ue abbiamo chiaramente espresso la nostra solidarietà alla Lituania, rigettando come inaccettabile ogni forma di indebita pressione o coercizione politica o economica nei confronti di uno Stato membro. Questo richiede, senza esitazioni, la solidarietà e la coesione europea. D’altro lato, ritengo che questa compattezza di approccio sia essenziale non solo per “fare muro”, ... Leggi su formiche (Di domenica 16 gennaio 2022) Nei giorni scorsi, in un’intervista con Formiche.net, Gabrielius Landsbergis, ministro degli Esteri lituano, ha fatto appello all’e all’Unione europea affinché il sostegno dichiarato alla Lituania nel braccio di ferro con lasu Taiwan si traduca in “azioni e politiche” anti-coercizione. Benedetto, sottosegretario agli Affari esteri, l’come intende muoversi? Assieme ai partner europei e alle istituzioni Ue abbiamo chiaramente espresso la nostra solidarietà alla Lituania, rigettando come inaccettabile ogni forma di indebita pressione o coercizione politica o economica nei confronti di uno Stato membro. Questo richiede, senza esitazioni, la solidarietà e la coesione europea. D’altro lato, ritengo che questa compattezza di approccio sia essenziale non solo per “fare muro”, ...

