Chi è Salvatore Caruso, l'italiano che giocherà al posto di Djokovic agli Australian Open: «Sono il lucky loser più famoso della storia»

agli Australian Open c'è il decimo italiano in gara. Dopo l'espulsione dall'Australia del numero uno al mondo Novak Djokovic, ecco pronto a sostituirlo l'azzurro Salvatore Caruso. È lui il fortunato lucky loser che avrà l'opportunità di imbracciare la racchetta e giocare sulla superficie GreenSet del primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam. «Sasà» per gli amici (ma a volte anche «Salvo»), Caruso viene da Avola, in Sicilia, ha debuttato tra gli atleti professionisti nell'ormai lontano 2010 e ora è al 150esimo posto nel ranking mondiale. Le sue caratteristiche fisiche: 29 anni, 1,85 di altezza per 80 chili. Eliminato nell'ultimo turno di qualificazione, prenderà ora il posto di Nole, ...

