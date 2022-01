Chi è Ivana Vamp di Drag Race Italia? Età e Instagram (Di domenica 16 gennaio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Ivana Vamp, concorrente della prima edizione di Drag Race Italia, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla su Instagram e sui social. Chi è Ivana Vamp Nome d’arte: Ivana VampVero nome: Daniele AlìData di nascita: 25 aprile 1989Luogo di Nascita: ArezzoEtà: 32 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: ToroProfessione: Drag queen, conduttoreFidanzato: è singleTatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 gennaio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su, concorrente della prima edizione di, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sue sui social. Chi èNome d’arte:Vero nome: Daniele AlìData di nascita: 25 aprile 1989Luogo di Nascita: ArezzoEtà: 32 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: ToroProfessione:queen, conduttoreFidanzato: è singleTatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ArnoneChris : RT @GuastoTo: Continua il SONDAGGIO per Ivana @Ivana41974936 Scegliete una PLUG per IL SUO CULETTO, il sondaggio dura fino a 21 GENNAIO. C… - GuastoTo : Continua il SONDAGGIO per Ivana @Ivana41974936 Scegliete una PLUG per IL SUO CULETTO, il sondaggio dura fino a 21… - rubberslavewhor : RT @GuastoTo: Sondaggio per Ivana @Ivana41974936 Scegliete una gabbietta e un plug per lei, il sondaggio dura fino a 21 gennaio Retwittata… - GuastoTo : Continua il SONDAGGIO per Ivana @Ivana41974936 Scegliete una gabbietta per lei, il sondaggio dura fino a 21 GENNAI… - sissyfotz : RT @GuastoTo: Sondaggio per Ivana @Ivana41974936 Scegliete una gabbietta e un plug per lei, il sondaggio dura fino a 21 gennaio Retwittata… -