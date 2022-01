Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata 16 gennaio 2022: chi sono gli ospiti di stasera in tv (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia, torna finalmente su Rai 3 il talk show condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. Con lui questa sera, domenica 16 gennaio, le presenze ‘fisse’: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbak, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, pronti ad accogliere in studio tantissimi ospiti. Che Tempo Che Fa 16 gennaio 2022: chi sono gli ospiti ospiti della puntata: il direttore del National Institute of Allergy and Infectus Diseas Anthony S. Fauci; il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio franco Gabrielli, in libreria con ‘Naufragi e approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile’. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia, torna finalmente su Rai 3 il talk show condotto da Fabio Fazio, CheChe Fa. Con lui questa sera, domenica 16, le presenze ‘fisse’: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbak, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, pronti ad accogliere in studio tantissimi. CheChe Fa 16: chiglidella: il direttore del National Institute of Allergy and Infectus Diseas Anthony S. Fauci; il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio franco Gabrielli, in libreria con ‘Naufragi e approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile’. E ...

