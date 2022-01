Che tempo che fa anticipazioni: Fabio Fazio ritorna in onda domenica 16 gennaio 2022 con un pieno di ospiti (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo la lunghissima pausa per le festività natalizie domenica 16 gennaio 2022 tornano su Rai3 Fabio Fazio e tutta la sua folta squadra al seguito capitanata da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck che vanta la partecipazione di Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti. Il nuovo appuntamento con la trasmissione Che tempo che fa si terrà a partire dalle ore 20:00 sempre sul terzo canale e potrà fregiarsi della partecipazione eccezionale del direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony S. Fauci. Scopri i nomi di tutti gli ospiti nella puntata che segna il ritorno in televisione della trasmissione. Che tempo che fa: tutti gli ospiti del primo appuntamento del ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo la lunghissima pausa per le festività natalizie16tornano su Rai3e tutta la sua folta squadra al seguito capitanata da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck che vanta la partecipazione di Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti. Il nuovo appuntamento con la trasmissione Cheche fa si terrà a partire dalle ore 20:00 sempre sul terzo canale e potrà fregiarsi della partecipazione eccezionale del direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony S. Fauci. Scopri i nomi di tutti glinella puntata che segna il ritorno in televisione della trasmissione. Cheche fa: tutti glidel primo appuntamento del ...

