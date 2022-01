Che Gossip | Naike Rivelli hot | D’Urso lascia Canale 5? | Giulia Atena denuncia social

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il grave disagio diArena in treno, la verità sui rapporti tra Barbarae Mediaset, la foto hot diche infiamma il web: ecco la notizie più calde della settimana. Fote foto: Instagram, Mediaset Extra, Getty ImagesSettimana incandescente e piena diquella appena trascorsa. Tantissime sono state le notizie che ci hanno tenuto compagnia in questi ultimi sette giorni. Si è parlato degli “affetti stabili” di Serena Bortone. Dove è ancora un mistero se Jessica Morlacchi e Romina Carrisi abbiano il cuore impegnato o meno. Un’altra notizia che ha tenuto banco tra le pagine di cronaca rosa e sul web è il matrimonio dei Ferragnez. Nelle ultime ore si parla di una presunta crisi tra Fedex e Chiara Ferragni, così come si vocifera che Elettra Lamborghini sia ...

Advertising

nastinascnti : E dico solo che il gossip becero continua ed è alimentato dalle gregorelle e le loro insinuazioni a cui nessuno mai… - soniamicheli1 : @SusyMely1 Che dire nn ci sono parole nonostante tutti i gossip le scivolate lui rimane unico - nastinascnti : Pierpaolo ormai pensa di essere talmente importante da voler schifare i social e i gossip, che pubblicare cose con… - sporchiplebei_ : anche a me piace fare gossip ma cristoddio mi rendo conto che dietro ci sono persone vere, se una persona mostra de… - sporchiplebei_ : non solo si è sorbita commenti indecenti da parte di, spero, ragazzini che volevano fare gossip e la trattavano com… -

Ultime Notizie dalla rete : Che Gossip

Ci sarà anche un momento molto bello ed emozionante: sarà ricordato Paolo Rossi, con la moglie Federica Cappellettiha scritto un libro dal titolo 'Per sempre noi due'. Non mancherà lo spazio ...A Londra la corte reale britannica non è la sola ad essere finita nel bel mezzo di un turbine di scandali,vanno ben oltre iltipicamente anglosassone. A tremare sono sia Buckingham PalaceDowning street. La notizia dell'aula di tribunale per gli abusi sessuali del Duca di York e le voci di ...L'ex schermidore italiano Aldo Montano è tornato sulla lite avuto con Alex Belli all'interno della casa del Grande Fratello Vip ...La bambina arriva a tre anni dal primo nipotino, Pietro. Paola Perego pubblica sul suo profilo Instagram una foto che mostra il nome della neonata ricamato. 'L'amore non si divide, si moltiplica. E' n ...