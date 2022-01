C’è Posta per Te, Vivienne ripudiata dal padre perché incinta prima delle nozze: “Doveva dirmi la verità, ma non l’avrei comunque perdonata” (Di domenica 16 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di C’è Posta Per Te. La padrona di casa, Maria De Filippi, come di consueto ha raccontato una serie di storie di vita ai telespettatori, a volte con l’intento di riappacificarne le parti. È stato il caso della giovane Vivienne, che ha inviato la Posta al suo papà, Emad. I due non si vedono e non si parlano da 12 anni, ma esclusivamente per volere di lui. La ragazza infatti è cresciuta con lui e sua madre fino all’età di 12 anni. Dopodiché, i genitori hanno deciso di separarsi e Vivienne è rimasta con la sua mamma. Nel frattempo, il signor Emad, si è rifatto una vita al fianco di Tanya. La sua presenza non è mai mancata alla giovane. I due continuavano ad avere un rapporto splendido, finché, secondo il papà, qualcosa si è ... Leggi su isaechia (Di domenica 16 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda inserata su Canale 5 la seconda puntata di C’èPer Te. La padrona di casa, Maria De Filippi, come di consueto ha raccontato una serie di storie di vita ai telespettatori, a volte con l’intento di riappacificarne le parti. È stato il caso della giovane, che ha inviato laal suo papà, Emad. I due non si vedono e non si parlano da 12 anni, ma esclusivamente per volere di lui. La ragazza infatti è cresciuta con lui e sua madre fino all’età di 12 anni. Dopodiché, i genitori hanno deciso di separarsi eè rimasta con la sua mamma. Nel frattempo, il signor Emad, si è rifatto una vita al fianco di Tanya. La sua presenza non è mai mancata alla giovane. I due continuavano ad avere un rapporto splendido, finché, secondo il papà, qualcosa si è ...

