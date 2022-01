C’è posta per te, Vivienne ‘esiliata’ dal padre musulmano: incinta prima del matrimonio (Di domenica 16 gennaio 2022) Una delle storie della seconda puntata di C’è posta per te, andata in onda nella prima serata di ieri di Canale 5, è stata quella di Vivienne, giovane madre 33enne. La donna è stata ripudiata dal padre perché rimasta incinta prima del matrimonio. L’uomo, che vive a Palermo con la compagna, è originario dell’Egitto e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 gennaio 2022) Una delle storie della seconda puntata di C’èper te, andata in onda nellaserata di ieri di Canale 5, è stata quella di, giovane madre 33enne. La donna è stata ripudiata dalperché rimastadel. L’uomo, che vive a Palermo con la compagna, è originario dell’Egitto e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

