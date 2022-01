C'è posta per te: padre musulmano rifiuta la figlia rimasta incinta prima del matrimonio (Di domenica 16 gennaio 2022) Seconda puntata stagionale di C'è posta per te e nuovo pieno di ascolti per il people show di Maria De Filippi. Anche la puntata andata in onda sabato 15 gennaio vince la sfida a colpi di auditel con la prima serata di Rai 1. Il programma Mediaset ottiene un ascolto di 5.546.000 spettatori con uno share del 28.7%, in leggero calo rispetto alla puntata di esordio, mentre Carlo Conti, con il suo Tali e quali, si ferma a 3.869.000 spettatori pari al 17.7% di share. Vivienne cacciata dal padre perché rimasta incinta prima del matrimonio Una delle storie più commentata sui social, di quelle raccontate nella seconda puntata di C'è posta per te 2022, è quella che ha visto protagonista Vivienne e suo padre Emad. La ragazza, 33enne, non ha ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 16 gennaio 2022) Seconda puntata stagionale di C'èper te e nuovo pieno di ascolti per il people show di Maria De Filippi. Anche la puntata andata in onda sabato 15 gennaio vince la sfida a colpi di auditel con laserata di Rai 1. Il programma Mediaset ottiene un ascolto di 5.546.000 spettatori con uno share del 28.7%, in leggero calo rispetto alla puntata di esordio, mentre Carlo Conti, con il suo Tali e quali, si ferma a 3.869.000 spettatori pari al 17.7% di share. Vivienne cacciata dalperchédelUna delle storie più commentata sui social, di quelle raccontate nella seconda puntata di C'èper te 2022, è quella che ha visto protagonista Vivienne e suoEmad. La ragazza, 33enne, non ha ...

