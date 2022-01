C’è Posta per Te, la storia di Vivienne e Maria De Filippi che cita il Corano (Di domenica 16 gennaio 2022) La seconda puntata di C’è Posta per Te è stata seguitissima dagli affezionati all’ormai storico programma di Maria De Filippi. La vicenda che ha toccato maggiormente i telespettatori è stata senz’altro quella che vede protagonista la giovane Vivienne, che non si parlava con suo padre da circa 12 anni per volere del genitore. Vivienne ha deciso di contattare C’è Posta per te per provare a riappacificarsi con suo padre, il signor Emad, che si è separato da sua moglie – la madre di Vivienne – quando la giovane aveva solo 12 anni. LEGGI ANCHE => C’è Posta per te, Lorenzo Insigne si commuove. Poi scherza con la signora Carmela Vivienne è rimasta con la mamma mentre Emad si è rifatto una vita con Tanya, pur continuando a ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 gennaio 2022) La seconda puntata di C’èper Te è stata seguitissima dagli affezionati all’ormai storico programma diDe. La vicenda che ha toccato maggiormente i telespettatori è stata senz’altro quella che vede protagonista la giovane, che non si parlava con suo padre da circa 12 anni per volere del genitore.ha deciso di contattare C’èper te per provare a riappacificarsi con suo padre, il signor Emad, che si è separato da sua moglie – la madre di– quando la giovane aveva solo 12 anni. LEGGI ANCHE => C’èper te, Lorenzo Insigne si commuove. Poi scherza con la signora Carmelaè rimasta con la mamma mentre Emad si è rifatto una vita con Tanya, pur continuando a ...

