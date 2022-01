C’è Posta Per Te: Emad Ha Perdonato Vivienne Dopo la Puntata? La Risposta! (Di domenica 16 gennaio 2022) C’è Posta per Te: il caso di Emad e Vivienne ha colpito tutti, portando Maria De Filippi a studiare il Corano per poter ribattere meglio alle parole dell’uomo, che ha respinto sua figlia… È andata in onda la seconda Puntata di C’è Posta per Te e, come sempre, non mancano i casi che fanno discutere il pubblico. In particolar modo, la vicenda di Emad e Vivienne ha colpito i telespettatori. Pur di ribattere al padre di Vivienne, egiziano, che ha allontanato la figlia, Maria De Filippi ha detto di aver letto il Corano. Ecco che cosa è successo. C’è Posta per Te: Maria De Filippi cita il Corano per convincere Emad ad aprire la busta! Uno dei casi centrali di questa seconda Puntata di C’è ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 16 gennaio 2022) C’èper Te: il caso diha colpito tutti, portando Maria De Filippi a studiare il Corano per poter ribattere meglio alle parole dell’uomo, che ha respinto sua figlia… È andata in onda la secondadi C’èper Te e, come sempre, non mancano i casi che fanno discutere il pubblico. In particolar modo, la vicenda diha colpito i telespettatori. Pur di ribattere al padre di, egiziano, che ha allontanato la figlia, Maria De Filippi ha detto di aver letto il Corano. Ecco che cosa è successo. C’èper Te: Maria De Filippi cita il Corano per convinceread aprire la busta! Uno dei casi centrali di questa secondadi C’è ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - VanityFairIt : La seconda puntata del 2022 del people show di Maria De Filippi ha ospitato l'attore turco #CanYaman, che ha raccon… - trash_italiano : A Verissimo ci sarà uno spazio dedicato a C’è Posta Per Te, per scoprire come si sono evolute le storie più interes… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta C'è posta per te, la seconda puntata con Can Yaman: «Con donne forti al nostro fianco siamo invincibili» Vanity Fair Italia