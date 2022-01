C’è Posta per Te, cacciata di casa dal padre musulmano perché incinta prima del matrimonio. E Maria De Filippi legge il Corano (Di domenica 16 gennaio 2022) Non è bastata l’insistenza di Maria De Filippi. Una delle storie più seguite (almeno sui social) della seconda puntata di C’è Posta per Te, quella con protagonista Vivenne cacciata di casa 12 anni fa dal padre Emad, di fede musulmana, perché rimasta incinta prima del matrimonio, si è conclusa con una busta chiusa. Inutile anche il tentativo della conduttrice di citare il Corano: “Dice che la punizione per chi rimane incinta prima del matrimonio sono 100 frustate o un anno di esilio”. “E lei ne ha fatti 12”, ha provato a insistere De Filippi, senza però riuscire a convincere l’uomo che è apparso irremovibile. “Io avrei perdonato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Non è bastata l’insistenza diDe. Una delle storie più seguite (almeno sui social) della seconda puntata di C’èper Te, quella con protagonista Vivennedi12 anni fa dalEmad, di fede musulmana,rimastadel, si è conclusa con una busta chiusa. Inutile anche il tentativo della conduttrice di citare il: “Dice che la punizione per chi rimanedelsono 100 frustate o un anno di esilio”. “E lei ne ha fatti 12”, ha provato a insistere De, senza però riuscire a convincere l’uomo che è apparso irremovibile. “Io avrei perdonato ...

