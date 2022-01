Cassano: “Coppa Italia, Fiorentina avanti per demeriti del Napoli” (Di domenica 16 gennaio 2022) Antonio Cassano para della sconfitta del Napoli in Coppa Italia, gli azzurri sono usciti dalla competizione perdendo 5-2. L’ex giocatore parla a Bobo Tv e dice: “Il Napoli visto contro la Fiorentina non mi è piaciuto. La squadra di Spalletti ha fatto veramente grande fatica, è riuscito a recuperare la partita solo al novantesimo nonostante avesse un uomo in più“. Cassano critica il Napoli visto contro la Fiorentina e dice: “La prestazione degli azzurri è stata opaca. Sicuramente i viola hanno fatto una buona prestazione, però credo che abbia passato il turno anche per demerito del Napoli. Secondo me ci sono grandi demeriti del Napoli perché non mi è piaciuto per niente. Però ci sta ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 gennaio 2022) Antoniopara della sconfitta delin, gli azzurri sono usciti dalla competizione perdendo 5-2. L’ex giocatore parla a Bobo Tv e dice: “Ilvisto contro lanon mi è piaciuto. La squadra di Spalletti ha fatto veramente grande fatica, è riuscito a recuperare la partita solo al novantesimo nonostante avesse un uomo in più“.critica ilvisto contro lae dice: “La prestazione degli azzurri è stata opaca. Sicuramente i viola hanno fatto una buona prestazione, però credo che abbia passato il turno anche per demerito del. Secondo me ci sono grandidelperché non mi è piaciuto per niente. Però ci sta ...

