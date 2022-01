Caso Djokovic, Vucic: “L’Australia si è umiliata”. Il papà del serbo: “Attentato finito” (Di domenica 16 gennaio 2022) A poche ore dalla decisione del Ministero dell’Immigrazione (e quindi delL’Australia) di espellere Novak Djokovic, perché ‘no vax’ (leggi qui), torna la famiglia a difenderlo. Scuote il mondo del tennis la sua espulsione e stupisce che per la prima volta in carriera, il serbo non potrà giocare gli Australian Open. E’ già nelle rotta dell’Europa il tennista numero uno al mondo e il papà lo difende sui canali social: “50 proiettili nel petto di Novak”. Scrive lapidario il genitore. E prosegue: “L’Attentato al miglior sportivo del mondo è finito”. La Serbia si affianca alla famiglia del campione. Proseguendo la campagna difensiva espressa sin dall’inizio della vicenda. Vucic, presidente della Serbia, ha detto ai giornalisti: “Coloro che pensano di aver difeso alcuni ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 16 gennaio 2022) A poche ore dalla decisione del Ministero dell’Immigrazione (e quindi del) di espellere Novak, perché ‘no vax’ (leggi qui), torna la famiglia a difenderlo. Scuote il mondo del tennis la sua espulsione e stupisce che per la prima volta in carriera, ilnon potrà giocare gli Australian Open. E’ già nelle rotta dell’Europa il tennista numero uno al mondo e illo difende sui canali social: “50 proiettili nel petto di Novak”. Scrive lapidario il genitore. E prosegue: “L’al miglior sportivo del mondo è”. La Serbia si affianca alla famiglia del campione. Proseguendo la campagna difensiva espressa sin dall’inizio della vicenda., presidente della Serbia, ha detto ai giornalisti: “Coloro che pensano di aver difeso alcuni ...

AndreaVenanzoni : Con il caso Djokovic, i fautori “open borders” hanno non solo scoperto che i confini a quanto pare e quando fa como… - angelomangiante : Il caso #Djokovic cominciato male e finito peggio. Più si approfondivano i documenti e più emergevano lati oscuri.… - Eurosport_IT : ?? Ora è davvero ufficiale: Novak Djokovic non farà ulteriori ricorsi e lascerà l'Australia! ???????? Scopri di più:… - flamminiog : RT @matmosciatti11: Salvatore #Caruso a Sky: “Non ho seguito molto il caso #Djokovic, non è il mio campo. Sono qui per giocare a #tennis, f… - plastikid1 : RT @ilprofessore87: Dopo il caso #Djokovic anche a sinistra siete d’accordo che chi non è in regola con i documenti va cacciato dal paese a… -