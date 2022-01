Caso Djokovic, Pietrangeli: “L’Australia fa rispettare le leggi, non come l’Italia” (Di domenica 16 gennaio 2022) “Immagino che l’opinione di tutti non dico non sia di contentezza ma che L’Australia dimostra di essere, non come l’Italia, un Paese che le leggi le fa rispettare. Ci sono delle leggi che vanno fatte rispettare, non sono contento ma lo devi fare specialmente quando sei il numero uno del mondo”. Lo ha detto l’ex leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, commentando all’Adnkronos l’espulsione dalL’Australia di Novak Djokovic con conseguente mancata partecipazione agli Australian Open 2022: “Lui ha detto di aver fatto degli sbagli umani, ma quali sono? Secondo me se lo aspettava anche lui. Dispiace a tutti, ma un po’ se lo è andato a cercare. Non è contro la persona ma contro il numero uno del mondo che ha fatto ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) “Immagino che l’opinione di tutti non dico non sia di contentezza ma chedimostra di essere, non, un Paese che lele fa. Ci sono delleche vanno fatte, non sono contento ma lo devi fare specialmente quando sei il numero uno del mondo”. Lo ha detto l’ex leggenda del tennis italiano, Nicola, commentando all’Adnkronos l’espulsione daldi Novakcon conseguente mancata partecipazione agli Australian Open 2022: “Lui ha detto di aver fatto degli sbagli umani, ma quali sono? Secondo me se lo aspettava anche lui. Dispiace a tutti, ma un po’ se lo è andato a cercare. Non è contro la persona ma contro il numero uno del mondo che ha fatto ...

AndreaVenanzoni : Con il caso Djokovic, i fautori “open borders” hanno non solo scoperto che i confini a quanto pare e quando fa como… - angelomangiante : Il caso #Djokovic cominciato male e finito peggio. Più si approfondivano i documenti e più emergevano lati oscuri.… - Eurosport_IT : ?? Ora è davvero ufficiale: Novak Djokovic non farà ulteriori ricorsi e lascerà l'Australia! ???????? Scopri di più:… - Ricchei : RT @assurdistan: Caso Djokovic. In Italia. Denuncia a Djokovic per falsa dichiarazione. Il tennista verrebbe espulso sulla carta, ma gioche… - PevcPeter : RT @matmosciatti11: Salvatore #Caruso a Sky: “Non ho seguito molto il caso #Djokovic, non è il mio campo. Sono qui per giocare a #tennis, f… -